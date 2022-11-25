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世足賽／日韓不兩立？德國得分竟有「太極旗」揮舞 日人氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
日本對德國的比賽中，德國靠著罰球得分後，世足轉播單位拍到觀眾席中有人拿太極旗揮舞。 圖／擷自KBS轉播畫面
日本對德國的比賽中，德國靠著罰球得分後，世足轉播單位拍到觀眾席中有人拿太極旗揮舞。 圖／擷自KBS轉播畫面

本屆卡達世界盃小組賽，日本隊分在被稱為「死亡之組」的E組，但「藍武士」第一場比賽就演出大驚奇，爆冷擊敗4屆世足冠軍的德國隊，讓日本全國上下陷入狂喜。不過在比賽中卻出現插曲，當德國隊得分時，觀眾席上竟有球迷揮舞著南韓的「太極旗」，此舉不僅讓日本人不悅，甚至南韓方面也認為「丟臉到國際」。

23日的小組賽中，德國隊上半場雖然靠京多安（Ilkay Gundogan）罰進12碼球以1：0領先，但日本隊不是省油的燈，下半場由堂安律和淺野拓磨兩名替補球員建功，逆轉戰局，拿下寶貴的一勝，也是隊史首度踢贏德國。

不過在德國先馳得點的瞬間，場邊出現了引發爭議的一幕。當日本球迷陷入低氣壓時，同側觀眾席中卻有一個人手持南韓的「太極旗」揮舞，彷彿在為德國慶祝。而日本網友見到此景也相當不滿，紛紛在社群媒體上留言「真不爽」、「莫名其妙」。

不僅日本人難忍，連不少南韓網友也看不下去，痛批這種行為很明顯是在挑釁，根本是「國際恥辱」，但也有人認為不該妄下定論，或許那個人只是在享受比賽氣氛，畢竟連他是不是韓國人都無法確定。

事實上，日韓在運動場上的恩怨其來有自，南韓不只一次對日本做出挑釁舉動，例如曾在世界棒球經典賽（WBC）和奧運贏球後跑上投手丘插太極旗；去年東京奧運入住選手村時，在大樓外懸掛太極旗和抗日名將名言，也被視為故意對日本嗆聲。

去年東京奧運期間，南韓國家隊入住選手村後，立刻在外牆上懸掛國旗和「抗日名言」，引發日本民眾不滿，經國際奧會勸導後才撤下。 歐新社
去年東京奧運期間，南韓國家隊入住選手村後，立刻在外牆上懸掛國旗和「抗日名言」，引發日本民眾不滿，經國際奧會勸導後才撤下。 歐新社

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