世足賽／沙國擊敗阿根廷 王儲送球員1人1輛3千萬勞斯萊斯

四年一度的世界盃足球賽火熱開打，自開踢以來不斷出現「爆冷結果」，讓全世界的球迷跌破眼鏡，其中22日由沙烏地阿拉伯以2：1擊敗梅西所領軍的阿根廷，沙烏地阿拉伯國王因此宣布全國放假一天，現還傳出沙國王儲將贈送每位球員一輛價值3千萬元的勞斯萊斯，作為贏球大禮。

阿根廷22日與沙國之戰，全場僅靠著梅西開賽第10分鐘的12碼球拿下一球，接下來2顆進球都因為越位遭到沒收，下半場更在短短5分鐘內就被沙國連進兩球遭逆轉，最終在分組賽首戰就吞下敗仗，爆冷門跌破眾人眼鏡。

為歡慶贏球，沙烏地阿拉伯國王因此宣布全國放假一天。不只如此，印度貿易專家Suhel Seth還在推特上轉發貼文指出，由於在世足賽擊敗阿根廷，沙國王儲將贈送每一名球員一輛勞斯萊斯，型號為經典車款Rolls Royce Phantom，售價3千萬元起跳。