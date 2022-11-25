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世足賽／西班牙大勝國王難掩亢奮 媒體形容是「甜蜜的宿醉」

中央社／ 馬德里24日專電
西班牙首戰大勝對手7球，新聞不斷以「狂喜」和「甜蜜的宿醉」兩詞報導媒體與球迷的亢奮之情，連西班牙國王也親至球員更衣室致詞祝賀。 美聯社
西班牙首戰大勝對手7球，新聞不斷以「狂喜」和「甜蜜的宿醉」兩詞報導媒體與球迷的亢奮之情，連西班牙國王也親至球員更衣室致詞祝賀。 美聯社

西班牙世足賽首戰以7比0血洗哥斯大黎加後，今天西國午間新聞不斷以「狂喜」和「甜蜜的宿醉」兩詞報導媒體與球迷的亢奮之情，連西班牙國王也親至球員更衣室致詞祝賀。

西班牙國家隊的新生代年輕小將們在世界盃足球賽小組賽首戰就火力全開，以7比0毫不留情地屠殺哥斯大黎加。今天西班牙各大電視台在午間新聞報導中，不論主播和記者、被採訪的球評和球迷，都難掩興奮之情，不斷將「狂喜」（Euforia）和「甜蜜的宿醉」（Resaca dulce）兩個字眼掛在嘴上，明顯地沈醉在勝利的喜悅裡。

西班牙國家報（El País）23日賽事當晚的報導，標題直接引述西班牙總教頭恩立格（Luis Enrique）受訪時揚眉吐氣的回應：「輿論總說我帶領的國家隊射門進球數不夠，但我們以團體戰術達成了進球目標。」

針對西班牙隊由6位球員合力攻進7球，恩立格表示，西班牙隊或許沒有能踢進30球的超級射手，但卻擁有許多位具有射門進球能力的球員。

當晚賽事結束後，人在卡達觀賽的西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）也親至球員更衣室向國家隊祝賀。他笑容滿面地與恩立格摟肩致意，並和全體球員一一握手道賀。

菲利佩六世在簡短的致詞中說道，他跟全國人民一樣，非常享受當晚的比賽。除了戰績史無前例地亮眼以外，看著這支隊伍踢球，本身就是一種享受。

他接著說：「儘管我不是專家，但我還是要說，整場比賽我沒有看到任何失誤。」說完之後，笑指恩立格並向球隊說：「既然你們老闆在這裡，我就不多說了。」恩立格則在一旁回應：「還是有犯幾個失誤啦。」國王與教頭的熱烈互動，引起球員們開心哄笑。

雖然西班牙舉國上下都因國家隊首戰即大勝而處於狂喜和亢奮狀態，但也有不少球迷為西班牙即將對戰剛剛敗陣給日本的德國隊，開始感到擔憂緊張。

西班牙國家電視台（TVE）訪問人在卡達擔任球評的前西班牙國家隊長卡西亞斯（Iker Casillas），他表示，每位球員在這場比賽中都發揮得很好，他們做到了教頭的要求。贏球的原因是，「這支隊伍踢出了滿分的水準，但這並不代表接下來的每場比賽，都會如此順利」。

他並說道，西班牙隊不是一支不成熟的隊伍，他們不會被一時的狂喜沖昏頭。「我相信教頭和球隊都知道，他們得擱置贏球的興高采烈，專注在下一場對陣德國的比賽。」

西班牙將在西班牙時間27日晚間8時出戰德國，適逢星期日，再加上民眾被首戰勝利大大鼓舞，不少對足球冷感的西班牙人都開始關注起世界盃賽事。可預期的是，屆時全國球迷必將緊守電視，隔海為西班牙隊加油吶喊。

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