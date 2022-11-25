世足賽／首戰大勝 西班牙翼鋒阿森西奧：不會過度自信

中央社／ 杜哈24日綜合外電報導
西班牙隊前鋒阿森西奧。 美聯社
西班牙隊前鋒阿森西奧。 美聯社

卡達世足賽西班牙隊前鋒阿森西奧（Marco Asensio）今天表示，他深信西班牙首戰雖然大勝哥斯大黎加，但27日出戰德國時，不會因此掉入過度自信的陷阱。

法新社報導，由恩立格（Luis Enrique）執掌兵符的西班牙立志捧下第2座世足賽金盃，昨天在分組預賽首戰以7比0屠殺哥斯大黎加，阿森西奧攻進第2球。

西班牙是本屆世足賽最被看好的球隊之一，目前與英格蘭和法國都拿下了漂亮的勝績。

效力西甲皇家馬德里的翼鋒阿森西奧表示：「昨天的比賽再次告訴我們，我們必須保持這種狀態，用這種方式去踢球。」

他說：「這讓我們對於下一場比賽產生了很多信心，我們希望繼續下去。我們也不會過度自信，因為總教頭不會容許我們這樣。」

西班牙首戰大勝是這支隊伍在歷屆世足賽的最輝煌勝績，阿森西奧認為，恩立格極為成功地鼓舞了士氣。

26歲的阿森西奧說：「他揉合了往日身為球員所獲得的經驗，同時他十分了解，如何讓球員了解他的要求。」

「我們喜歡他下達的指示，他說服了我們，因此我們大家都朝同一個方向努力，發揮出最大的競賽威力。」

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