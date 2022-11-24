世足賽／世界盃頻頻爆冷 跟著「冥燈」裘爺李亦伸反而穩
世界盃連續爆冷，繼阿根廷1:2輸給沙烏地阿拉伯，昨又發生德國敗給日本的慘劇，雖有人撿到便宜，但多數彩迷卻成為苦主，在大家哀聲遍野中，其實出現了一盞明燈，就是udn特約的NBA作家「裘爺」李亦伸。
裘爺雖是NBA專長，但4年一度世界盃怎能缺席，在參與運彩資訊網站「運彩貓」的預測中，他「穩穩」推薦德國，哪知德國複製阿根廷慘案，開賽沒多久雖靠12碼取得1:0，下半場卻被日本連進兩球逆轉。
裘爺苦笑表示，「我原本預估是2:0，世界正在倒轉，阿根廷、德國本屆都輸給亞洲球隊，是歐美退步還是亞洲拉近了差距…？」
目前世界盃裘爺預測5場比賽，戰績2勝3負，但若含之前的NBA運彩預測，他已連4週都輸，在世界盃一堆搶當「冥燈」的反向操作中，「正牌冥燈」裘爺一出誰能爭鋒？
想跟著裘爺反向操作，大家可以上運彩貓（https://reurl.cc/ym6bE6）看看。
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