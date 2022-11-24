快訊

施暴同學嗆「報警也沒用」 13歲少女遭霸凌千人圍派出所

財務惡化！私中再添三專輔 補教名師任董座學校也入列

一張圖看選舉日天氣！下周又一波東北季風 最冷時間點曝

世足賽／電視球評突然離席觀眾吃驚 原因竟是母親車禍身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
電視球評納蒂姆講球突然離席觀眾吃驚。 取自轉播畫面
電視球評納蒂姆講球突然離席觀眾吃驚。 取自轉播畫面

全球瘋世足賽，尤其歐洲更盛，因此各地都會進行轉播，安排球評更是不能少，然而在英國電視台轉播時，竟發生球評轉播時母親正好車禍身亡不幸事件，令人鼻酸。

據報導英國ITV電視台在轉播丹麥對突尼西亞之戰，找來34歲前丹麥女足國腳納蒂姆(Nadia Nadim)，來講解整場比賽，但轉播到一半時，她突然離席，令觀眾大吃一驚，以為跟電視台發生什麼爭執，但事後她在IG以全黑畫面解釋，原來是她57歲母親遭到卡車撞擊身亡，才趕緊離開球評的工作。

納蒂姆說，「言語無法描述我的感受，我失去了生命中最重要的人，這一切發生得如此突然和出乎意料。她只有57歲。她是一個無時無刻為生命奮鬥的戰士。」。

納蒂姆是個很有故事性人物，原本出生阿富汗，2000年塔利班暗殺她的父親陸軍將領拉貝納汗(Rabena Khan)後，她的母親哈米達(Hamida)帶著她和她的四個姐妹逃離了這個國家，躲了三年時間，後來輾轉到丹麥，她開始學習踢足球，後來進入丹麥國家女足隊，目前在美國女子職業隊踢球。

世足彩蛋 卡達世足

相關新聞

世足賽／再一球！孫興慜首戰 挑戰兩項南韓隊史紀錄

南韓在卡達世足賽首戰將在今晚9點開踢，對上烏拉圭之戰，主將孫興慜將戴著黑面具上陣，挑戰兩項南韓球員的世界盃紀錄，一是「進...

世足賽／日本慶祝完馬上開檢討會 森保一：只是一場小組賽

本屆世界盃被分配至死亡之組的日本，昨日在下半場連進兩球以2：1逆轉德國，震驚全世界。此外國外媒體更注意到，日本賽後簡短的慶祝後，馬上圍成一圈在球場中央開檢討會，此畫面令外媒感到驚訝。 日本隊史在

世足賽／內馬爾不再因傷所苦 巴西隊長：這屆他史上最強

隊史擁有5冠的「森巴軍團」巴西，本屆依然被外界視為奪冠大熱門，其中王牌前鋒內馬爾（Neymar）的表現最受到關注，38歲的巴西隊長席爾瓦（Thiago Silva）直言：「本屆球迷將看到更強內馬爾。」

世足賽／史上首位亞洲女裁判亮相 山下良美轟動全日本

世界盃足球賽掀起亞洲風暴，日本昨天在E組首戰以2：1擊敗德國，其實在這場比賽結束後不到4小時，36歲女裁判山下良美也在F...

世足賽／明日凌晨迎世界盃首秀 C羅喊話：要讓葡萄牙人自豪

葡萄牙即將迎來世界盃小組賽首戰，對手是非洲球隊迦納，王牌球星C羅納度（Cristiano Ronaldo）今日也在個人IG發布文章，誓言要讓葡萄牙人充滿自豪。 37歲的C羅生涯還沒拿過世界盃冠軍

世足賽／沙國贏球爽放假…日本勝德國怎慶祝？她「一句話」點破日人民族性

四年一度的世界盃足球賽火熱開打，但自開踢以來不斷出現「爆冷結果」，讓全世界的球迷跌破眼鏡。22日先是由沙烏地阿拉伯以2：1擊敗梅西所領軍的阿根廷，昨（23）日接力由日本以2：1扳倒德國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。