世足賽／電視球評突然離席觀眾吃驚 原因竟是母親車禍身亡
全球瘋世足賽，尤其歐洲更盛，因此各地都會進行轉播，安排球評更是不能少，然而在英國電視台轉播時，竟發生球評轉播時母親正好車禍身亡不幸事件，令人鼻酸。
據報導英國ITV電視台在轉播丹麥對突尼西亞之戰，找來34歲前丹麥女足國腳納蒂姆(Nadia Nadim)，來講解整場比賽，但轉播到一半時，她突然離席，令觀眾大吃一驚，以為跟電視台發生什麼爭執，但事後她在IG以全黑畫面解釋，原來是她57歲母親遭到卡車撞擊身亡，才趕緊離開球評的工作。
納蒂姆說，「言語無法描述我的感受，我失去了生命中最重要的人，這一切發生得如此突然和出乎意料。她只有57歲。她是一個無時無刻為生命奮鬥的戰士。」。
納蒂姆是個很有故事性人物，原本出生阿富汗，2000年塔利班暗殺她的父親陸軍將領拉貝納汗(Rabena Khan)後，她的母親哈米達(Hamida)帶著她和她的四個姐妹逃離了這個國家，躲了三年時間，後來輾轉到丹麥，她開始學習踢足球，後來進入丹麥國家女足隊，目前在美國女子職業隊踢球。
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