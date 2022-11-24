世足賽／明日凌晨迎世界盃首秀 C羅喊話：要讓葡萄牙人自豪

葡萄牙即將迎來世界盃小組賽首戰，對手是非洲球隊迦納，王牌球星C羅納度（Cristiano Ronaldo）今日也在個人IG發布文章，誓言要讓葡萄牙人充滿自豪。

37歲的C羅生涯還沒拿過世界盃冠軍，雖然本人並沒有表明是否是最後一次參加世足，但以他的年齡要參加下一屆恐怕有難度，本屆是他第5度站上世界盃舞台，他也發文信心喊話。

C羅今天在個人IG寫道：「我們即將在世界上最盛大的比賽開始戰鬥，希望這是一段漫長且成功的冒險，讓我們能高舉國家的名稱和旗幟，希望所有葡萄牙人都能因此充滿自豪和喜悅，沒有不可能的事，來吧！葡萄牙！」

葡萄牙與烏拉圭、韓國、迦納被分配在H組。台灣時間25日凌晨0點將迎來本屆首戰，對手是迦納，C羅先前受訪時表示：「首要目標是拿下第一勝。」