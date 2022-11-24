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世足賽／沙國贏球爽放假…日本勝德國怎慶祝？她「一句話」點破日人民族性

聯合新聞網／ 綜合報導
日本隊在分組賽首戰逆轉德國，球迷們興奮歡呼。美聯社
日本隊在分組賽首戰逆轉德國，球迷們興奮歡呼。美聯社

四年一度的世界盃足球賽火熱開打，但自開踢以來不斷出現「爆冷結果」，讓全世界的球迷跌破眼鏡。22日先是由沙烏地阿拉伯以2：1擊敗梅西所領軍的阿根廷，昨（23）日接力由日本以2：1扳倒德國，讓「亞洲旋風」成為這屆世界盃的一大看點。

日本在本屆世界盃被分到「死亡之組」，卻在昨日的比賽中上演一記漂亮的逆轉勝，以2：1拿下勝利，也是隊史首度在國際賽事中擊敗德國。瘋狂的逆轉秀讓日本球迷嗨翻，大街小巷都能看見歡慶的人潮，喬治亞駐日大使泰穆拉茲（Teimuraz Lezhava）也未錯過這場精彩的賽事，在推特連發好幾則推文，恭喜日本隊贏得歷史性的勝利。

然而，沙烏地阿拉伯22日擊敗阿根廷後，沙國國王薩爾曼（King Salman）即宣布，23日全國放假一天以示慶祝。泰穆拉茲也在推特上寫道，昨日他好奇的向妻子提問，「日本打敗了德國，明天會發生什麼事呢？」，沒想到妻子卻回應，「日本人一定會更努力工作」，答案完全體現了日本的民族性，讓他感覺相當有趣。

貼文發出後，立刻引發迴響，日本網友們紛紛點頭附和「她怎麼會這麼了解日本人啊」、「這真的是超厲害的名言啊」、「完全被妳猜中啦，這位太太很厲害呢」，也有人分享今天的出勤狀態，「沒錯，我現在超努力的在工作唷」、「早上才在月台聽到兩個上班族說『今天可以興奮地工作一整天了』，把勝利的喜悅化為能量」、「說的對，雖然我今天沒睡飽，但我肯定會比昨天更努力上班」。

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