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世足賽／中國球迷被阿根廷輸球氣到就醫 「世界盃綜合症」門診竄紅

聯合新聞網／ 綜合報導
為了服務被世界盃搞到身體不適的球迷，中國大陸一間中醫診所趁勢推出「世界盃綜合症」門診。圖擷自微博
為了服務被世界盃搞到身體不適的球迷，中國大陸一間中醫診所趁勢推出「世界盃綜合症」門診。圖擷自微博

2022卡達世界盃自開賽以來接連大爆冷門，先是球王梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷意外輸給沙烏地阿拉伯，足球強隊德國也被日本成功逆轉勝，讓許多球迷一時心情起伏過大，出現胸悶不適等情形。嗅到這一就診需求，中國大陸一家中醫診所還特別開設了「世界盃綜合症」門診，目前已經有60、70位患者前往就醫。

一名網友在微博分享，大陸廣東省梅州市一家中醫診所專門開設了「世界盃綜合症」門診，出動多學科聯合會診，替因球賽身體不適的世界盃球迷治療，主治醫師張彥中表示，「我們的世界盃綜合症門診從今年世界杯開始第一天同步開設，到現在已經接診6、70名患者」。

據了解，世界盃綜合症主要是指在觀看世界盃期間，因部分球迷邊熬夜邊吃宵夜觀看球賽，加上出現較大的情緒起伏，導致腸胃道、心血管、腦血管及呼吸系統疾病突然增多，如部分球迷在阿根廷輸球後，隨即出現胸悶氣短等不適症狀。

此消息也引起大陸網友們討論，「賭球還加槓桿了吧」、「這是買了彩票吧」、「輸不起別壓那麼大啊」、「看完病還得換電視機呢」、「沒爆血管都算好的」、「球迷也要淡定些，輸贏無妨」。

世足彩蛋 卡達世足

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