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世足賽／日本慶祝完馬上開檢討會 森保一：只是一場小組賽

聯合新聞網／ 綜合報導
日本慶祝完後馬上開會檢討。 路透社
日本慶祝完後馬上開會檢討。 路透社

本屆世界盃被分配至死亡之組的日本，昨日在下半場連進兩球以2：1逆轉德國，震驚全世界。此外國外媒體更注意到，日本賽後簡短的慶祝後，馬上圍成一圈在球場中央開檢討會，此畫面令外媒感到驚訝。

日本隊史在國際賽事還沒贏過德國，沒想到第一勝就在最重要的世界盃舞台。賽後他們僅在場中慶祝一下子，馬上又圍成一圈開檢討會。主帥森保一賽後解釋，「我提醒球員們，這只是小組賽其中一場，不要太過興奮，還是要對比賽內容進行檢討，認真準備下一場比賽。」

其實上屆世界盃，日本就扮演黑馬闖出小組賽，在16強面對該屆季軍比利時其實握有優勢，但結果是輸球。日本NHK之後還拍攝紀錄片《讓日本沉默的14秒》，一遍又一遍的思考和分析，檢討球員犯的錯誤、對手的想法、球員心理變化對動作的影響，最後這些努力沒有白費，成功在這場比賽擊敗同樣是歐洲強隊的德國。

日本首戰獲勝後，下一戰將在台灣時間27日晚間6點對上哥斯大黎加，12月3日凌晨3點對上西班牙。

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