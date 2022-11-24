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世足賽／德國後衛魯迪格敗人品動作 傳奇名將痛批：不成熟
昨日德國在世界盃小組賽遭日本爆冷逆轉，賽後被各大媒體檢討，其中德國後衛魯迪格（Antonio Rudiger）一個「敗人品」的動作，還被球迷放大檢討。
在比賽第63分鐘時，日本前鋒淺野拓磨與魯迪格在追球，結果魯迪格跑到淺野拓磨身邊時，卻突然轉換詭異的高抬腿跑步姿勢，被不少球迷認為是在嘲諷對手，加上德國最終輸掉比賽，所以這個畫面也在網路上被瘋傳，引起網友討論。
RUDIGER did this & lost 😭😭😭 pic.twitter.com/KMS4W0WNCF— Pundit Jay (@pundit_jay) 2022年11月23日
許多網友認為魯迪格的行為就是在嘲諷，因為敗人品輸掉才比賽。但也有網友認為，魯迪格只是為了擋球，而且他也不是第一次做這個動作。
不過英國《太陽報》卻直言魯迪格的行為「不成熟又傲慢」。德國傳奇球星哈曼（Dietmar Hamann）也表示：「不能那樣輕視對手，遲早會被還回來，我認為這動作非常瘋狂和不成熟。」
哈曼更直言魯迪格太傲慢：「看看現在是誰在笑，尊重對手是比賽最基本的精神，我無法解釋，也無法辯解這個舉動。」
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