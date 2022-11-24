聽新聞
test
0:00 / 0:00
世足賽／「綠燈歡呼紅燈清空」日本球迷慶祝還懂守法！
日本昨日在世足賽擊敗曾經的冠軍德國隊，同時這也是日本首場逆轉勝的比賽，此消息在傳回東京後，球迷瞬間將澀谷站前十字路口趁路燈時大為慶祝，並在紅燈後又返回人行道，場景十分有趣。
Full time scenes in Japan, football is incredible fam pic.twitter.com/rfIxpOvXv9— Maruna 🇯🇵 (@jpnsumit) 2022年11月23日
日本在對上歐洲強權的德國，雖然上半場一度落後，但在休息過後急起直追，上演逆轉勝驚豔世界，球迷們也在東京澀谷歡呼慶祝，更在綠燈時衝上斑馬線興奮歡呼，紅燈時立即返回人行道相當有秩序。
【サッカー カタールW杯 日本vsドイツ】日本勝利！— ニコニコニュース (@nico_nico_news) 2022年11月23日
試合終了1分前からの渋谷センター街の様子https://t.co/of59oBKbXD
ドイツ戦にて #堂安律 #浅野拓磨 のゴールにより2-1で日本の勝利が決まった時の渋谷センター街の様子です。#JPN #GER #FIFAWorldCup #サッカー #SAMURAIBLUE #サッカー日本代表 pic.twitter.com/UEMg5HEeS1
而Ptt的網友們見此情形也紛紛表示:「好多人 叫的好大聲 真嗨」、「暴動了 警察要累死了。」、「超有秩序 紅燈一樣淨空 」，此外也有鄉民上演現場直播寫下:「我在日本，剛剛結束時飯店外有傳來歡呼聲。」等留言。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言