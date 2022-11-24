世足賽／「綠燈歡呼紅燈清空」日本球迷慶祝還懂守法！

日本昨日在世足賽擊敗曾經的冠軍德國隊，同時這也是日本首場逆轉勝的比賽，此消息在傳回東京後，球迷瞬間將澀谷站前十字路口趁路燈時大為慶祝，並在紅燈後又返回人行道，場景十分有趣。

Full time scenes in Japan, football is incredible fam pic.twitter.com/rfIxpOvXv9 — Maruna 🇯🇵 (@jpnsumit) 2022年11月23日

日本在對上歐洲強權的德國，雖然上半場一度落後，但在休息過後急起直追，上演逆轉勝驚豔世界，球迷們也在東京澀谷歡呼慶祝，更在綠燈時衝上斑馬線興奮歡呼，紅燈時立即返回人行道相當有秩序。

而Ptt的網友們見此情形也紛紛表示:「好多人 叫的好大聲 真嗨」、「暴動了 警察要累死了。」、「超有秩序 紅燈一樣淨空 」，此外也有鄉民上演現場直播寫下:「我在日本，剛剛結束時飯店外有傳來歡呼聲。」等留言。