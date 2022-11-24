世足賽／日本進球兩大功臣 英媒深入剖析淺野拓磨和堂安律

在亞洲的沙烏地阿拉伯爆冷擊敗奪冠大熱門阿根廷24小時後，日本也在2022卡達世界盃足球賽複製沙國逆轉秀，以2比1擊敗德國，也是隊史對戰德國的首勝。

德國今天在世界盃，儘管上半場靠著12碼先馳得點，但日本下半場展開反擊，靠著堂安律和淺野拓磨輪流進球，以2比1逆轉勝出。

有「日版梅西」之稱的堂安律和綽號為「美洲豹」的淺野拓磨都是旅歐球員，且都在德國甲級聯賽發展，在他們留名青史後，英國體育媒體Sportsmail對兩人背景進行深入剖析。

● 堂安律

德國門將諾伊爾（Manuel Neuer）第75分鐘時雖擋下日本射門，而剛替補的堂安律門前補射進球，才上場4分鐘就幫助日本隊扳平。

但對於日本足球迷來說，這位24歲球員有如此的精彩表現並不令人意外。

堂安律最初效力於大阪飛腳，在2016年獲選亞洲最佳男子青年球員後，旋即被荷蘭球隊格羅寧根（Gronigen）網羅。他在格羅寧根63場比賽射進15球，引起荷甲豪門PSV恩荷芬注意，並在2019年簽下這名前鋒。

在PSV恩荷芬效力期間，由於精湛的帶球技術而被稱為「日版梅西」的堂安律被租借到比勒費爾德（Arminia Bielefeld，目前在德乙），而他在為這個德國球隊效力期間，也是他首度閃過諾伊爾防守，破門得分擊敗拜仁慕尼黑（Bayern Munich）。

然而，儘管他獲得不少品牌贊助，並在歐洲建立起成功的職業生涯，但登峰造極仍是堂安律最大的願望。他在今年夏季加盟德甲球隊弗萊堡（Freiburg）。

他8月接受美國體育頻道ESPN訪問時說：「要說怎樣我才會滿意，那就是為曼聯、皇家馬德里或巴塞隆納這些豪門效力。那是我小時夢想。看起來我對現狀並不滿意，但積極的一面是，正因為我永遠不滿於現狀，才會想方設法讓自己變更強。」

「但如果一切順利，我應該在更大的俱樂部踢球。這就是我對現狀不滿的原因。」

● 淺野拓磨

英超兵工廠教頭溫格（Arsene Wenger）慧眼識英雄，2016年簽下淺野拓磨時，淺野拓磨肯定沒有想過他要等到28歲才能站上世界舞台大放異彩。

但當他在第83分鐘踢進致勝球時，外界不懷疑這位德甲波鴻（Bochum）球星從此走上超級巨星之路。

從右路獲得長傳，淺野擋住防守他的隊員，接著以相當刁鑽的角度射門。

淺野因跑動和帶球速度其快無比，而得到「美洲豹」的綽號，甚至連在進球後的慶祝動作都是模仿美洲豹。

然而，淺野9月在聯賽中因為膝蓋韌帶斷裂缺席好幾週比賽，不少人相當懷疑淺野今年能否成功出賽卡達，但他以令人難以置信的速度康復，並加入日本隊教練森保一帶領的球隊。

這位28歲的球員在2016年7月簽約後為兵工廠效力3年，溫格稱他是「一名才華橫溢的年輕前鋒，有大好的前途」。在日本戰勝德國後，淺野與這位法國傳奇教練的合照迅速在社群媒體上瘋傳。

然而，由於工作簽證問題，淺野從未為兵工廠披甲上陣。他反被租借到德國的斯圖加特2年，再來又被租借至漢諾威96，後來轉會到塞爾維亞的球隊。儘管在56場比賽中踢進22球，但塞爾維亞的球隊仍選擇不與他續約，他回到德國以自由轉會的方式加盟波鴻。

他在社群網站發官方聲明寫道：「經過一段時間的掙扎，我別無選擇，只能做出這個艱難的決定，因為我覺得自己沒有受到球隊的尊重。」

「（在塞爾維亞）球隊一直未能按時支付我的薪水和其他報酬（迄今為止，仍有大量未付款項），他們也沒有直接回應我一再提出的要求。」