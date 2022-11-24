世足賽／日本其實是歐洲隊？ 全隊有22人具旅歐經驗
昨日世足賽日本面對德國一戰，日本在上半場一度以1:0落後，沒想到中場休息後，上演絕地反攻爆冷贏下勝利，但就有鄉民在網路整理日本球員效力的職業球隊，其中全隊有22人曾旅歐踢球，尤其先發11人有5人是在德國踢球，自然對德國十分熟悉，最後上演逆轉秀看起來就沒那麼意外了。
從鄉民整理的球員名單顯示，日本26人名單中，包含隊長吉田麻也(沙爾克04隊)、主將鎌田大地(法蘭克福隊)、遠藤航(斯圖加特隊)、伊藤洋輝(斯圖加特隊)、板倉滉(門興格拉德巴赫隊)、踢進追平分的堂安律(弗賴堡隊)，以及超前分的淺野拓磨(波鴻隊)都是效力德甲球隊。
除了上述7人外，還有1名效力德乙的田中碧，共有8人在德國踢球。另外在法甲有3人，西甲與英超的各有1人，總計19人在歐洲踢職業聯賽，只有7人是效力日本本土球隊，但其中3人都有旅歐經驗，根本是不折不扣的「偽歐洲隊」。
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