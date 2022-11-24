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世足賽／日本逆轉德國！ 《足球小將翼》再度上演神預言

聯合新聞網／ 綜合報導
日本隊興奮史上首次擊敗德國。 路透社
日本隊興奮史上首次擊敗德國。 路透社

34年前的日本足球漫畫《足球小將翼》前天才神預言阿根廷中了沙烏地阿拉伯的越位陷阱，昨天日本逆轉德國的戲碼，《足球小將翼》同樣上演過，這些巧合讓不少球迷感到十分驚訝。

《足球小將翼》於1981年開始連載，發行量超過8000萬冊，在是世界各國都有知名度，更有不少職業足球員表示，自己的偶像是該漫畫主角大空翼。

《足球小將翼》中有一集是大空翼帶領日本在世界盃青少年決賽，以3：2擊敗西德奪冠。沒想到34年前漫畫的情節，竟然在今年的卡達世足賽再度上演。

昨日德國先靠12碼罰球首開紀錄，但下半場日本換上板凳席上的進攻組，替補堂安律先幫助日本扳平比分，隨後淺野拓磨再度單刀進球，上演逆轉秀。

日本首戰獲勝後，下一戰將在台灣時間27日晚間6點對上哥斯大黎加，如果這場能順利贏下，西班牙接下來也能順利擊敗德國，日本將確定晉級16強。

世足彩蛋 卡達世足

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