世足賽／日本球迷超熱血！應援整場加油歌沒停過感動BBC記者

卡達世足分組賽第一輪，日本演出驚奇逆轉秀，成功以2比1打敗德國隊，成為繼沙烏地阿拉伯擊敗阿根廷後，本屆世足賽又一讓人跌破預測的戲碼。而除了日本選手在場上的精彩表現之外，場下熱情的日本球迷們，也成了另一個話題焦點。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導，英國BBC記者哈菲茲（Shamoon Hafez）在推特上分享一段20秒的短片，畫面中是座落在觀眾席一角，穿著代表日本隊的藍色制服，揮舞著毛巾等道具，幫忙場上選手加油的球迷。

That pocket of #jpn supporters have been brilliant.

On their feet and singing all game.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/v92Ta3Axrt — Shamoon Hafez (@ShamoonHafez) November 23, 2022

哈菲茲稱讚，這群球迷整場比賽都在場邊不斷唱歌加油，從來沒有坐下來過，精神令人相當欽佩。

接下來日本隊將在27日對上哥斯大黎加，12月1日與西班牙交手，屆時肯定還能繼續看到這批熱血球迷的身影，出現在觀眾席上。

有網友表示「Let's goooo日本球迷！你們行的！」。還有人稱讚日本球迷「日本就是有著截然不同的文化」、「氣質與眾不同！總有一天我會造訪日本的」、「他們就像加拿大人一樣」、「太討喜了」、「可能是世界上最文明的足球粉絲」。