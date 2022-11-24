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世足賽／砸86萬到卡達觀賽父女卻「輪流睡覺」 網跪：帶我去肯定不睡

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自微博影片
圖擷自微博影片

史上最貴的世界盃在卡達開踢！近日中國大陸一名徐姓女子砸下約20萬人民幣（約新台幣86萬8661元）帶著父親到卡達觀看世足賽，不過，從徐女所錄製的影片中可看見，父親竟在球場呼呼大睡，令大票網友羨慕不已：「可以帶我，我肯定不睡。」

綜合陸媒報導，因為爸爸喜歡看足球，一名徐姓女子在2018俄羅斯世足和本屆卡達世足都帶父親到現場觀賽，出國本身就是一筆不小的開銷，再加上卡達當地消費高，吃喝玩樂、住宿、門票錢等加總，平均一人得花上約10萬人民幣，所費不貲。

不過，徐姓女子卻貼出爸爸坐在球場觀眾席上呼呼大睡的影片，令網友直呼花大錢卻「只是換個地方睡覺而已」、「有錢就是任性」、「人家花幾十萬感覺比我花幾十塊還簡單」。

徐姓女子解釋，其實爸爸真的喜歡看球賽，只是當天兩人已經看了好幾場球賽，法國對上澳洲的比賽已經到了兩人平時的睡覺時間，所以爸爸才會在開踢前先睡一會兒，比賽開始後他就醒了，徐姓女子則在下半場時「撐不住」睡去。

網友看到影片後除了讚嘆「財富自由」外，也有不少人提到全場大概只有這對父女還戴著口罩，「全場也就你倆戴口罩，文化輸出了」。

世足彩蛋 卡達世足

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