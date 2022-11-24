世足賽／FIFA下令禁戴彩虹臂章 愈禁民眾愈挺商品銷售一空

國際足球總會（FIFA）禁止球隊在卡達世界盃配戴支持LGBTQ權利的彩虹臂章，引發爭議及撻伐，沒想到FIFA愈是禁止，消費者愈是捧場，如今這種彩虹臂章已銷售一空。

路透社報導，彩虹臂章寫有「同一份愛」（OneLove）字眼，意在釋出寬容、連結及反對任何形式歧視的訊息，並支持LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利。

歐洲多國球隊曾計劃在世界盃配戴彩虹臂章，以支持LGBTQ權利，但FIFA祭出警告，若球員在世足場上配戴彩虹臂章，恐立即吃黃牌，為此上述球隊已放棄這項計畫。

不過，在荷蘭烏得勒支（Utrecht）生產彩虹臂章的Badge Direct BV公司表示，彩虹臂章在出貨1萬枚後，如今已銷售一空。

Badge Direct BV執行長赫肯斯（Roland Heerkens）受訪時指出，隨著世界盃開打、FIFA禁止在世足場上配戴彩虹臂章，這種臂章隨之熱賣。

赫肯斯表示，彩虹臂章之前的需求量只是「普普通通」，直到今年夏天才開始熱賣，如今彩虹臂章的需求來自世界各地消費者。

他指稱，這些消費者想要擁有彩虹臂章，並且進行表態，歐洲議會（European Parliament）最近才訂了500枚。