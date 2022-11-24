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為世足瘋狂 爸爸要求學校讓兒子請假看球賽「支持最愛球隊」

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名愛子心切的父親，為讓兒子也能為球隊加油，特地寫一封信給老師請假在家好好看球賽。圖為日前阿根廷對沙烏地阿拉伯的比賽。 法新社
印度一名愛子心切的父親，為讓兒子也能為球隊加油，特地寫一封信給老師請假在家好好看球賽。圖為日前阿根廷對沙烏地阿拉伯的比賽。 法新社

世界盃足球賽正火熱上場，全球不少球迷為了支持自己的球隊，不是熬夜追賽就是蹺班看球。印度一名父親為了讓兒子也能為球隊加油，特地寫一封信給老師，希望能准假讓兒子好好看球賽。

根據《鏡報》報導，這名支持阿根廷隊的父親蘇尼爾（Sunil Kumar）表示，因為世足賽正如火如荼開踢，他認為應該要讓同樣是球迷的兒子好好看球賽，因此沒有送他上學。更特地寫信給老師，解釋為什麼兒子會缺課「希望可以看完阿根廷每一場比賽」。

蘇尼爾在信中特別向老師請求讓5歲兒子准假，他也解釋，上一屆世界杯足球賽之後，兒子就被這股狂熱籠罩，今年世足開始他每天坐在家裡看他最喜歡的阿根廷隊。上週五他的兒子更請爸爸幫他寫一封請假信給老師。

蘇尼爾一開始說下午再去帶兒子回來看球賽，但兒子不同意，強烈希望父親寫信給老師請假。而老師也回應，男孩缺課是父母的責任。

據了解，部分主動放映球賽給學生看的學校受到家長抨擊，因為主辦足球賽的卡達，在這次籌備過程危害人權，校方不應主動給學生看，應該重視背後出現的問題。

世足彩蛋 卡達世足

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