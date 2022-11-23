卡達砸2200億美元辦世足仍非最大贏家 杜拜靠1關鍵坐收漁翁之利

四年一度的世界盃足球賽20日揭開序幕，本屆主辦國卡達為舉辦世足狠砸2200億美元，根據國際足總公布資料，本屆獎金總額更高達4.4億美元。但本屆世足的最大贏家卻不是卡達，鄰居阿拉伯聯合大公國的杜拜反而因開放飲酒，吸引大量遊客入住。

卡達世足賽創下許多記錄，除了耗資2200億美元歷屆最貴，更是首次在冬季舉辦賽事。儘管卡達砸鉅額資金辦賽事，但仍傳出許多不滿聲音，有球迷反映，千里迢迢入住每晚要價7400元台幣的球迷村，卻得睡在貨櫃屋或帳篷中，隔天早餐也十分簡陋，讓不少人大罵主辦單位「敲竹槓」。

根據「華爾街日報」報導，當卡達正在忙於應付賽事時，大批遊客卻湧入鄰居阿拉伯聯合大公國的杜拜，更便宜的住宿費用與更習慣的旅遊環境都是球迷選擇杜拜的原因之一。

另外，球迷選擇住在杜拜還有一個重要的原因，杜拜和卡達每天有數次航班往來，球迷只要在比賽開始前搭機前往卡達即可，結束後再飛回杜拜享受奢華旅館的頂級服務。奢華五星級飯店「Five Hotel」的執行長穆爾查達尼（Kabir Mulchandani）表示，雖然因為不景氣導致9月份業績大跌，但在賽事期間訂房率飆至9成，「除了世足以外找不到其他原因」。

而讓足球迷選擇住在杜拜的主要因素，莫屬唾手可得的酒精飲料，卡達在開幕前2天突頒布禁酒令，8個場館周邊附近不得販酒，球迷只能於特定地方飲酒，有比利時球迷為了慶祝勝利，等了足足90分鐘才獲得一杯啤酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康