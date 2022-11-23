世足賽／預防發生梨泰院事件 日本首戰大阪警方增派警力

日本隊在2022卡達世界盃足球賽首戰今晚登場，日本大阪南區往年也會聚集不少年輕人隔海加油，有鑑於韓國日前發生梨泰院意外，大阪府警方特地增派警力防止類似情況發生。

日本讀賣新聞報導，日本隊將於日本時間今天晚間10時起對戰德國隊，不少期待激烈賽事的日本球迷陸續抵達卡達首都杜哈。

另一方面，往年日本在世界盃出賽時，都會有大量年輕人聚集在大阪南區為日本隊加油，賽後大批聚集在大阪南區戎橋附近的年輕人中，有部分會興奮地跳入河川內。以上屆世界盃為例，就有數百人在戎橋上邊跳邊搖，大阪市政府也在橋上欄杆上張貼注意告示。

戎橋筯商店街振興組合理事長菊地正吾說，希望球迷們對造成他人困擾的危險行為及酒醉行為有所克制；雖然是開心的活動，但希望大家採取適度的歡慶方式為日本隊加油。

有鑑於韓國首爾鬧區梨泰院10月發生的踩踏死傷事件等情況，大阪府警方在日本隊出賽日將部署最多約百名警力到大阪南區附近維安，較上屆增加約30名警力。如果現場人群變得異常擁擠，警方將呼籲民眾勿停留，也將檢討對周邊道路進行交通管制。

另一方面，預定開放顧客在店內透過實況轉播觀賽的餐飲店，也特別留意COVID-19防疫措施。跟上屆世界盃舉辦時相比，大阪市北區一家運動酒吧今年減少約半數顧客入內。

49歲的店主坪本直樹說，雖然也想讓更多球迷一起到店裡熱鬧觀賽，但畢竟目前新增確診病例數正在增加，做好防疫對策還是很重要。