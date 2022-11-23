世足賽／外媒開始抓阿根廷戰犯 中場德保羅0貢獻被批

世界盃足球賽火熱開打，沒想到在預賽第三天，就大爆冷門，36場國際賽不敗的阿根廷，以1:2輸球，引發世界球迷討論，而外媒指出，阿根廷這場敗仗最大的戰犯是中場球員德保羅（Rodrigo De Paul）。

阿根廷上半場曾突破球門3次，其中2次都因為越位而被判無效，僅有在10分鐘時，梅西（Lionel Messi）的12碼罰球有效，不過阿根廷仍是以1:0領先。沒想到沙烏地阿拉伯在下半場奮起直追，5分鐘內連進兩球，第53分鐘時就逆轉戰局，最後以2:1收下這爆冷的一勝。

外媒《Marca》直接指出中場球員德保羅沒有做出應有的貢獻，數據顯示本場比賽他射門、成功運球、成功傳中、關鍵傳球均掛蛋，另有3/10次長傳、23次失誤和61/81成功傳球，75%的成功率。

此報導也質疑阿根廷總教練卡帕尼（Lionel Scaloni）的調度，指出德保羅的數據已經不理想了，卻還是讓他繼續待在場上。此外他在落後之後才開始調度人員，在下半場開始第14分鐘換上三名替補馬丁尼茲（Lisandro Martinez）、費南德斯（Enzo Fernandez） 和 艾瓦雷茲（Julian Alvarez），以及剩20分鐘時換上阿庫尼亞 （Marcos Acuna），但均對戰局毫無幫助。

美國體育數據公司《Gracenote》分析，昨日世界第51的沙烏地阿拉伯擊敗世界第3的阿根廷機率僅有8.7%，堪稱是世界盃史上最大的爆冷。如果阿根廷想晉級16強，接下來26日面對墨西哥、30日面對波蘭的比賽皆已無退路。