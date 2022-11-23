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世足賽／沙烏地阿拉伯爆冷贏阿根廷！澳洲1賭客狂輸331萬台幣

香港01／ 撰文：成依華
阿根廷首戰爆冷輸球，重量級球星梅西神情沮喪。路透
阿根廷首戰爆冷輸球，重量級球星梅西神情沮喪。路透

卡達世界盃11月22日爆出大冷門，冠軍熱門阿根廷（Argentina）在首場分組賽以1比2不敵沙烏地阿拉伯，令很多球迷大跌眼鏡。外媒報導，澳洲一名賭客重金16萬澳元（約331萬新台幣）押注阿根廷勝出，金錢因此化為烏有。

在沙烏地阿拉伯隊勝出後，有當地媒體讚揚球員是國家英雄，指沙烏地阿拉伯隊在世界盃「震驚」了梅西（Lionel Messi）所屬的阿根廷隊。比賽結束後，沙烏地阿拉伯球迷在場外瘋狂慶祝。

卡達傳媒半島電視台則指是這屆世界盃的「第一個驚喜」。

《每日郵報》澳洲版報導，澳洲博彩機構TAB證實有一名賭客投注了16萬澳元（約331萬新台幣），押注阿根廷為勝方，若然猜中可取回180,800澳元（374萬新台幣），即淨利約20,800澳元（43萬新台幣），但由於阿根廷敗陣，他輸光押注的金錢。

另有一名賭客投注約10萬澳元（約207萬新台幣），押注阿根廷可贏3球或以上，以求贏得17萬澳元（約352萬新台幣），最後也是未能取回分毫。

延伸閱讀：

阿根廷爆冷吞敗　美斯：沒有想過落敗，這是重擊

阿根廷慘食三次詐糊　成新越位偵測技術受害者

文章授權轉載自《香港01》

世足彩蛋 卡達世足

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