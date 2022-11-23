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世足賽／踢贏阿根廷樂翻 沙烏地球迷揮拳熊吼拆家門

中央社／ 伊斯坦堡22日專電
沙烏地阿拉伯爆冷擊退阿根廷，當地民眾難掩喜悅，有人踢飛坐墊，也有人把門拆了。 新華社
沙烏地阿拉伯爆冷擊退阿根廷，當地民眾難掩喜悅，有人踢飛坐墊，也有人把門拆了。 新華社

足球世界排名第51的沙烏地阿拉伯今天在卡達世界盃足球賽爆冷擊退阿根廷，當地民眾難掩喜悅，有人踢飛坐墊，也有人把門拆了，放在前院後轉身與其他人相擁。

世界盃冠軍熱門阿根廷今天小組賽首戰出戰沙烏地阿拉伯，開賽第10分鐘靠梅西（Lionel Messi）踢進12碼球，取得1比0領先，但沙烏地下半場靠著謝里（Saleh Al Shehri）、阿道沙利（Salem Aldawsari）成功破網，終場就以2比1爆冷拿下勝利。

沙烏地逆轉勝後，推特（Twitter）影片可見數名在家中觀賽的男性吼叫、揮拳，並熱烈相擁表達喜悅。也有人在空中揮舞雙手，甚至興奮到把門拆了丟在前院，再一路吼回室內，其他民眾持續跳上跳下，現場幾近沸騰。

網友CRYPTO ESCOBAR於影片下推文表示，「那道門是做了什麼，得承受這些...」，也有人留言「才第一場就拆門，之後掀屋頂嗎」。網友Ryan留意到影片中一名坐在角落、微笑不語的男性，「他一定押阿根廷」。

運動網站Pickswise隨後指出，門已歸位。

在這次世界盃參賽的國家中，沙烏地排名第2低，僅優於迦納（第61名）。今天這一場勝仗，除了是沙烏地1994年首度征戰世界盃以來第4場勝利外，沙烏地還成為第一支在世界盃扳倒阿根廷的亞洲球隊，終結阿根廷國際賽36場不敗紀錄。

阿根廷與沙烏地接下來將分別對戰墨西哥與波蘭。

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