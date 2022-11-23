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世足賽／丹麥中場艾利克森鬼門關前走一遭 3度參賽證明自己

中央社／ 台北23日電
丹麥中場艾利克森。 法新社
丹麥中場艾利克森。 法新社

丹麥中場艾利克森去年曾因心臟驟停在比賽中突然倒地，從瀕臨死亡邊緣，歷經休養，到第3度出征世界盃足球賽，且首戰就先發出賽，證明他依舊有實力站上世界最頂尖的舞台。

現年30歲的丹麥球星艾利克森（Christian Eriksen），過去曾是2010年南非世界盃最年輕的球員，他在世界盃首秀年僅18歲，後來憑藉著優異的組織進攻和傳球能力，逐漸成為世界最佳中場之一。

不過，艾利克森去年在6月歐洲國家盃足球賽一度心臟驟停倒地不起，回憶起那次驚險的經驗，他先前受訪時曾形容當下猶如經歷5分鐘死亡。

艾利克森在植入心臟去顫器回歸賽場，但因不符合義甲健康規定，後來離開國際米蘭，轉戰英超球隊，並在今年7月加盟曼聯。

丹麥包括本屆在內，過去6度叩關世界盃，而艾利克森就參與3屆賽事，這次帶領丹麥出擊，依舊是球隊仰賴的中場大將，成為陣中三朝元老的他直呼心情相當特別。

雖然丹麥小組賽首戰以0比0與突尼西亞握手言和，但從鬼門關前走一遭的艾利克森，首戰不但以先發之姿上陣，還曾在下半場遠射，可惜被對方門將撲出。

猶如是「生命鬥士」的艾利克森，不到一年半時間就重返重大國際賽事，展示其拚戰精神，證明他還有能力站上世界盃的舞台。

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