世足賽／2比1勝阿根廷 沙烏地足球迷歡慶擊敗梅西

中央社／ 卡達盧薩爾22日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯擊敗阿根廷。 新華社
沙烏地阿拉伯擊敗阿根廷。 新華社

沙烏地阿拉伯今天在2022卡達世界盃足球賽C組小組賽以2比1爆冷擊敗阿根廷，讓跨過邊界到鄰國觀賽的沙烏地球迷歡騰不已，大喊「梅西在哪裡？我們打敗他了」。

綜合美聯社與路透社報導，阿根廷隊開場後10分鐘就靠王牌球星梅西（Lionel Messi）踢進12碼球，早早領先在本屆世足賽世界排名僅優於迦納的沙烏地阿拉伯隊。

但下半場開場後，沙烏地球員奮不顧身，在現場8萬8000多名瘋狂觀眾面前衝過阿根廷防線。謝里（Saleh Al Shehri）、阿道沙利（Salem Aldawsari）分別在第48分鐘和53分鐘的5分鐘內相繼進球，助沙烏地拿下勝利。

整場比賽，盧塞爾體育場（Lusail Stadium）氛圍非比尋常，傳統上阿根廷球迷巨大的吼叫聲，隨後就被數以千計沙烏地人的加油聲迎頭趕上。

當沙烏地在53分鐘反超領先時，梅西一臉錯愕，看台上身穿綠衣的沙烏地觀眾無法置信地大肆慶祝。

心急如焚的阿根廷接下來大軍壓境沙烏地陣地，沙烏地則祭出鐵血防守，守門員歐維斯（Mohammed AlOwais）屢次化解阿根廷攻勢，讓阿根廷無奈搖頭。

沙烏地球迷一遍遍站著喊道：「我國球隊實現我們的夢想！」「梅西在哪裡？我們打敗他了。」沙烏地防守下的每次解圍都換來震耳欲聾的叫聲。

終場哨音響起後，效力巴黎聖傑曼足球隊（PSG）的梅西與沙烏地教練團成員握手，並站在球場中圈附近雙手叉腰。

梅西追求世足金盃的夢想在本屆首戰宣告失利，令人想起已故足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）領軍的阿根廷隊在1990年世足開幕賽以0比1敗給喀麥隆。

今年35歲的梅西賽前已表示，他會充分利用2022卡達世足賽，這是他生涯第5次、也可能是最後一次贏得世界盃的機會。

他之前參加過的4屆賽事，以2014年戰績最佳，阿根廷在冠軍賽踢進延長後以0比1敗給德國，屈居亞軍。

阿根廷與沙烏地接下來將分別對戰墨西哥與波蘭。若梅西想與阿根廷不朽傳奇人物馬拉度納齊肩，把冠軍帶回家，阿根廷隊就必須即刻調整。

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