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世足賽／結果出人意外！阿根廷爆冷輸球 運彩迷哀嚎：輸慘了

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世足賽／阿根廷爆冷輸球 運彩迷哀嚎：輸慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷爆冷輸球，運彩迷哀嚎。 法新社
阿根廷爆冷輸球，運彩迷哀嚎。 法新社

今天世界盃被看好奪冠之一的阿根廷出賽，面對又是亞洲弱隊沙烏地阿拉伯，所有運彩專家一致看好阿根廷至少贏個兩球至三球以上，但結果出人意外，許多下注阿根廷運彩迷，都以為必勝的比賽，也有人下大注，結果哀嚎不已：輸慘了。

由於有了昨天英格蘭對伊朗6：2大勝的結果，再加上地主卡達敗給厄瓜多，各界都以為亞洲隊伍難造奇蹟之際，沙烏地下半場兩個進球，就已經覺得不妙，果然最後阿根廷反攻無力，運彩迷紛紛撕掉下注阿根廷彩券。

根據台灣運彩公司開盤，直接賭勝負的不讓分賠率，阿根廷開贏是1.10，也就是下注100元只能得到10元，結果賽前調整為1賠1.05，說明台灣運彩因下注阿根廷的金額太大，而進行了賠率調整，至於讓球一球賠率，也就是阿根廷要贏兩球以上，從開盤1.50調整到賽前1.25，都表示多數玩家一致下注阿根廷。

而據運彩店老闆表示，確實大多數人都是因為阿根廷對沙烏地的比賽，認為一定能贏的情況下，才開始下注，由於賠率太低，因此只有下大注才能賺得多，結果卻是一場空，至於下注沙烏地的人較少，但賠率都有4倍以上，只有下小錢就能賺翻。

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