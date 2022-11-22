世足賽／C羅IG突破5億粉絲！回應和梅西同框對弈

四年一度世界盃開踢，現年37歲的葡萄牙傳奇C羅（Cristiano Ronaldo）將在台灣時間週五迎來首戰，面對非洲勁旅迦納，而開賽前他又創下新紀錄，成為全世界第一個IG粉絲突破5億人的傳奇。

C羅一直以來壟斷成為多年IG最多粉絲的社群帳號，近日Louis Vuitton 公開他與梅西（Lionel Messi）同框下棋形象照後，兩人的粉絲再次迎來飆漲，C羅一舉突破5億，梅西則達到3.76億，成為IG第二多粉絲追蹤帳號。

這兩位長年在賽場針鋒相對的傳奇，皆在各人生涯斬獲無數榮譽，卻獨缺一座世界盃冠軍，因此大家都十分期待兩人這次賽會的表現，而梅西更是在開幕前，就早早宣布自己這屆踢完將從國家隊引退，C羅也在受訪時玩笑說若拿冠軍就退休，因此能繼續看這2人代表國家踢球，真的是看一次少一次。

而這一次LV更是讓兩位頂尖球星合理拍攝這張形象照，照片中2人在經典的LV皮箱上對弈西洋棋，C羅也表示不只在西洋棋上要擊敗梅西，現實中在球場也要，最後C羅也提到：「我依然懷抱著雄心拿下世界盃，但如果沒有辦法如願拿到，我依舊對自己的職業生涯所做一切及取得的成就感到驕傲。」