世足賽／開幕賽日本球迷主動善後 網紅大喊：令人尊敬

2022年卡達世界盃火熱開打，目前還沒有賽程的日本，已經有許多球迷進場看球，享受賽場氛圍，在賽後更是被拍下日本球迷自主的在清理觀眾席垃圾，畫面曝光後更是讓網友們大讚：「Respect 」。

這一幕是被來自巴林的網紅奧馬爾（Omar Al-Farooq）在開幕戰後發現這一幕，影片中可見到現場許多球迷在比賽後趕緊離場，但看到一群日本元素服裝的人們，留在球場撿起垃圾並作分類，奧馬爾見狀問了日本球迷，：「這不是你們國家的比賽，為何這麼做了。」，他們回答道：「我們是日本人，不會把垃圾留下，我們尊重這神聖的場地。」，影片一出也引起眾人觀看、按讚。

影片中可以看到奧馬爾從一開始訝異都最後充滿尊重，並且和日本人們一起收拾起了場內垃圾，相信這影片的曝光，可以讓大家都愛護環境，一起維護生活周遭的整潔。

並且這也不是日本球迷第一次這樣，2018時與哥倫比亞比賽結束後，日本球迷也做出類似行動，另外當日本領先整場卻被比利時淘汰時，球員們依舊維持好習慣，將休息室打掃乾淨，並留下一張「謝謝你」紙條，讓世界各國的人都對日本賽後清理環境留下深刻印象。