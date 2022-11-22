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世足賽／幫美國開胡進首球的維阿 老爸竟是賴比瑞亞總統

聯合新聞網／ 綜合報導
美國隊維阿（Tim Weah）首開紀錄，一圓父親美夢。 美聯社
美國隊維阿（Tim Weah）首開紀錄，一圓父親美夢。 美聯社

在今天世界盃資格賽B組賽場中，美國對上威爾斯，美國在36分鐘靠著22歲的維阿（Tim Weah）首開紀錄，踢進本屆美國首個進球，也是他個人世界盃第一個進球，幫他的爸爸達成夢想，而他的爸爸就是現任賴比瑞亞總統、唯一一位獲得金球獎的非洲球員喬治（George Weah）。

現年22歲的維阿因為父母關係，他擁有賴比瑞亞、牙買加、法國等國籍，但由於他是在美國布魯克林長大，因此他在12歲時就加入美國足球隊。

維阿的父親喬治過去在賽場也是叱吒風雲的球星，不僅是非洲最偉大足球員，在歐洲足壇成名，曾效力曼城、切爾西、巴黎聖日爾曼、AC米蘭等隊，但球員生涯遺憾就是未能踢入世界盃。

喬治在退休後在2017選上賴比瑞亞總統，曾經的世界盃進球只能成為他未能完成的夢想，而今天維阿穿上美國隊球衣為爸爸一圓美夢，維阿受訪時也提到：「我想這對他來說意義重大，看著自己兒子跟上他的腳步，如果我有孩子，看到他踢入世界盃，我也會十分開心。」而維阿也沒讓爸爸專程跑到卡達看比賽失望，36分鐘踢入首球。

不過這場比賽美中不足的就是美國未能拿下勝利，威爾斯一哥貝爾（Gareth Bale）在比賽末段踢進12碼罰球，讓兩隊戰成1:1平手，也因此剩餘兩場小組賽對兩隊都十分重要。

世足球星 卡達世足

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