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世足賽／等一杯400元啤酒要90分鐘！ 球迷仍大讚比勝利美味

聯合新聞網／ 綜合報導
啤酒是不少球迷看球不可或缺的一部分。 美聯社
啤酒是不少球迷看球不可或缺的一部分。 美聯社

2022卡達世界盃在開幕前兩天發布禁酒，禁止在8個場館周邊附近販酒，外媒做了實測走訪官方規劃「球迷區」，發現喝一杯酒竟要等90分鐘，但球迷們卻十分開心。

對於許多有在看足球的人，平常喝罐啤酒搭配球賽是頂級舒服的享受，不過本屆世界盃在禁止於公開場合飲酒的卡達舉行，「禁酒令」在最後一刻急轉彎，讓球迷只能於特定地方飲酒。

韓國媒體《朝鮮日報》記者，20號做了實測，內文提到地鐵站出來就看到滿滿排隊人潮，現場還有警察管制，所有球迷都只能排隊，有位英國球迷就跟記者說，為了杯酒排隊排到真的很生氣。

並且抵達入口後，大概還要排50分鐘才能通過X光的檢查，讓不少球迷心生怨氣，到櫃檯還要等10分鐘，要喝到一杯要價400台幣的啤酒，在那邊可要等一場足球賽的時間。

不過足球迷們雖然都等到十分不開心，但拿到啤酒後還是忍不住的笑了出來，感到十分興奮、開心，更有巴西球迷表示：「這酒比巴西贏球還美味。」相信能在那裡喝到一杯啤酒絕對是一件最棒的事情。

世足彩蛋 卡達世足

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