世足賽／冠軍獎勵再+1！ 贊助商宣布送出千箱不能賣的啤酒
今年世界盃首度在卡達舉辦，迎來許多新規定，其中酒類禁賣，更讓贊助商只能被迫囤積準備好的上千箱啤酒在倉庫，而他們也宣布將把這些酒當成本屆世足賽冠軍的獎勵。
國際足總在世界盃開幕前48小時，8場管周邊禁止賣酒，民眾也不得於街邊喝酒，而去年與卡達簽下7500萬歐元合約的百威，就在卡達各地點設置銷售點後，卻接到無法銷售商品的噩耗。
百威也在今天於推特上宣布這些啤酒的去處，認為既然運來的啤酒賣不完，不如拿來做公關，他們決定將賣不完啤酒，送給世界盃奪冠隊伍。
百威在推特發文說道：「新的一天、新的推文，贏得世界盃國家，也將得到百威，有誰想要？」公司發言人表示將幫奪冠國家球迷舉行慶祝活動。
New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1— Budweiser (@Budweiser) 2022年11月19日
另外百威與國際足總肯定也會因贊助合約問題走向法院，百威目前打算控告國際足總違約，要求從下一屆世足合約費用扣除4000萬英鎊。
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