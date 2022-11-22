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世足賽／「年紀越大越帥」 貝克漢親臨支持英格蘭引騷動

聯合新聞網／ 綜合報導
貝克漢（圖右）親臨支持英格蘭。美聯社
貝克漢（圖右）親臨支持英格蘭。美聯社

昨日晚間卡達世界盃B組賽程正式登場，「三獅軍團」英格蘭迎來本屆首戰，他們以6:2大比分屠殺伊朗，拿下首勝，除了場上不斷進球吸引球迷眼球，場邊拍到親臨觀眾席的前英格蘭隊長貝克漢（David Beckham），更是帥到引起網路熱議。

相信資深的足球迷肯定都會記得貝克漢，年輕時的他在2002日韓世界盃爆紅，生涯代表英格蘭115場，史上首位3屆世界盃進球英格蘭球員，直到2009年因傷退出國家隊，並於2013年正式退役，但這幾年都能在英格蘭比賽中看到大學長回來支持的畫面，他也時常被鏡頭帶到，讓大家十分興奮。

今年47歲的貝克漢，在結束球員生涯後還是時常出現在鎂光燈下，他那帥氣的臉龐，也讓許多球迷昨天直呼好想念他在場上時的表現，並說道，「就算是當代也是最帥的吧」「根本就是模特兒」「這麼年紀越大越帥」、「貝克漢竟然在現場」、「新一代球迷應該不知道貝克漢了吧」等言論。

世足球星 卡達世足

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