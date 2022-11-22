世足賽／爺爺離世不到一天仍上陣 威爾斯後衛賽後激動爆哭

4年一度的世界盃賽場，激烈爭鬥冠軍以外，有時候也會有動人的一刻，今天在美國與威爾斯的小組賽中，威爾斯靠著貝爾（Gareth Bale）關鍵12碼1:1踢和，本屆的第一場和局，就在賽後威爾斯後衛威廉斯（Neco Williams）在場上控制不住個人情緒落下男兒淚。

威廉斯的爺爺在昨天去世不到24小時，他依舊代表國家待在卡達力拼，整場賽事中威廉斯情緒一直十分激動，儘管發生這樣的事，他還是努力在場與美國隊奮鬥到最後一刻，十分令人動容。

比賽結束後威廉斯離開球場前，對著攝影機說道：「這是獻給您的，爺爺。」然後仰望天空，走向場外。

賽後他也在個人社群發文寫道：「昨天我不得不面對痛苦的消息，那就是媽媽告訴我爺爺昨晚離開人間了，他從我在利物浦踢球後，到世界各地看我比賽整整6年，他永遠不說我的比賽精不精彩，因為他總說我會變更好，這就是我成就現在自己的原因，因此我把這場比賽獻給在天上的他，我知道他也會以我為榮，請珍惜每個身邊的人與所愛的人，因為你永遠不知道他能夠陪你多久，何時會離開。」

威爾斯拿下關鍵的和局，接下來將在週五面對伊朗，若能贏球將對他們晉級淘汰賽十分有機會，也相信威廉絲會在場上持續繳出好表現，讓天上的爺爺持續以他為傲。