世足賽／梅西現身受訪談最後一舞：我會好好把握拚冠機會

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天表示，他會充分利用2022卡達世界盃足球賽，這是他生涯第5次、也可能是最後一次贏得世界盃的機會。

身材並不高大的梅西今年35歲，而他璀璨的職業生涯已走向尾聲。

梅西參加過4次世界盃，其中包括2014年巴西世界盃，阿根廷在冠軍賽踢進延長後，才以0比1敗給德國的心痛一役。梅西今天表示，希望能好好把握卡達世界盃，這是他能在世界盃舞台上歡呼的最後機會。

梅西在多哈對記者說：「這可能是我最後一次參加世界盃，也是我實現（奪冠）這個偉大夢想的最後機會。」

「我不確定這是不是我最快樂的一刻，但我感覺很不錯。我有年紀了、也更成熟了，我想好好把握一切，用力的過日子、享受擁有的每一刻。」

「以前我沒想過這個，但現在我更享受這一切。」

「年紀會讓人對事物的看法有所改變，一些先前並不重視的東西，如今都變得重要許多。」

曾7度獲得金球獎（Ballon d'Or）的梅西，被認為是當代最偉大的兩位球員之一，另一人則是長期以來與他抗衡的葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（CristianoRonaldo） 。

在幾乎贏遍所有比賽後，梅西迫切希望自己能有像馬拉度納（Diego Maradona）一樣的成就。馬拉度納在1986年的墨西哥世界盃率領阿根廷奪冠。

阿根廷這次世界盃首戰，將是22日對沙烏地阿拉伯的小組賽。