世足賽／不想上班！ 巴西人冒缺勤被炒風險寧在家看球賽

2022卡達世界盃足球賽20日開幕，巴西人渴望觀看巴西的比賽，對國家隊贏得六冠王的期望高漲，只是第一階段的比賽都在上班時間，許多球迷想缺勤在家看球賽。

巴西國家隊今年第一階段的3場比賽都在工作日的辦公時間舉行，如果順利晉級到下一階段，也有一、兩場比賽在工作日，具體時間將取決於小組排名。

巴西有「足球王國」之稱，在國家隊比賽的日子，許多員工不想工作，比賽時間的交通問題幾乎不存在，酒吧裡擠滿球迷。但員工是否有權不工作，或是在巴西國家隊比賽期間，公司是否給予員工休假？

勞工法律師卡拉拉（Vitor Roberto Carrara）指出，國家隊比賽的日子是普通日，不視為假期，希望看所有比賽的上班族心頭癢癢，夢想公司管理層可以主動調整工作時間，甚至在國家隊比賽日放員工一天假。

還有上班族想著請假曠工一天觀看巴西的比賽，但如果做這個決定有一定的風險，最後還可能丟了工作。

卡拉拉表示，缺勤必須扣薪水，無論是全天還是僅在比賽時間。此外，老闆可能持正當理由警告甚至解僱員工。所以對員工而言，最保險的方式是和公司簽訂個人協議，補償比賽缺勤的天數或小時數，但必須符合每天加班兩小時的最高限度。

巴西的公司通常會維持正常工作時間，但設置大螢幕或電視讓所有員工可以觀看巴西國家隊的比賽轉播。但是公司沒有義務一定要這樣做。

根據里約瑪肯西基督教長老學院勞動法教授安杜斯（Leandro Antunes）指出，如果公司允許員工在工作場所觀看比賽，通常不會扣除員工薪水，因為他是在公司待務中。

巴西唯一可以申請在國家隊比賽調整工作日且不會被警告或解僱的勞工是公務員。經濟部已發布一項法令，對直屬地方和基礎聯邦公共行政的機關和實體制定非義務性的相關任擇準則。

11月24日，卡達世界盃第一階段巴西首場比賽將對塞爾維亞。