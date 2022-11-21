世足賽／伊朗抗議不斷 球員參加世足賽首戰不唱國歌

「世事如棋，乾坤莫測，笑盡英雄。」全球兩大足球巨星梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）在2022卡達世界盃20日揭幕之際，在Instagram上傳兩人為LV拍攝的「世紀同框」形象廣告照，旋即引爆熱議與球迷興奮狂潮。畫面中的兩人在LV行李箱上，利用經典格紋設計作為棋盤對弈西洋棋，似乎遙相呼應兩人在球場上的交鋒對峙——梅西與C羅可謂統治足壇近20年的兩大球王，「梅羅之爭」亦是多年的球迷與媒體話題，如今梅羅的時代進入尾聲，而兩大球王仍心心念念，要為自己的國家舉起冠軍「大力神盃」。

2022-11-21 17:10