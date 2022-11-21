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世足賽／卡達行賄和人權爭議 德民眾對世界盃興趣缺缺

中央社／ 柏林21日專電
卡達行賄和人權爭議，德民眾對世界盃興趣缺缺。 路透社
卡達行賄和人權爭議，德民眾對世界盃興趣缺缺。 路透社

曾在世界盃4度奪冠的德國是一個對足球狂熱的國家，不過由於主辦國卡達的人權爭議等因素，民眾對今年世界盃反應冷淡，社會上完全感受不到興奮和期待。

四年一度的足壇盛事昨天開踢，德國23日將在小組賽首役迎戰日本。然而多數民眾對球賽興趣缺缺，根據全國最重要電視台「德國第一電視台」（ARD）民調，高達56%的受訪者表示沒打算看電視轉播，另有15%的人計劃比上一屆少看。

在德國感受不到足球熱，背後有多重因素。首先是賽事在冬天舉行，在歐洲正好是耶誕節前夕，民眾冒著低溫買禮物和規劃假期，根本沒空看球賽。

每當世界盃和歐洲國家盃足球賽，餐廳、酒吧門外電視直播賽事的景象，今年不復見，柏林、漢堡等大城市也以低溫、能源支出太高、耶誕市集競爭為由取消大型戶外轉播。

卡達疑似透過行賄拿下主辦權、興建球場時對移工的剝削、穆斯林社會對同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）社群的歧視等人權相關爭議，也是德國民眾對今年世界盃感到反感的原因。

經濟部長哈柏克（Robert Habeck）上週直言，在高溫的卡達舉辦世界盃本來就是「愚蠢的主意」，只能用貪污來解釋，「我從來沒有這麼不想看比賽」。

前卡達國腳、本屆世足賽大使沙爾曼（KhalidSalman），之前接受德國媒體訪問指同性戀是「精神缺陷」，更是引起輿論大譁。

曾在國家女子足球隊擔任守門員、負責在電視台解說賽事的舒爾特（Almuth Schult）就說，卡達的人權、女權、同志權益等問題果真如外界所擔憂，幸好最後決定不到現場，不然身為女性還得擔心自己行為舉止是否違反規定，感覺一定很差。

德國前總理梅克爾（Angela Merkel）是出名的足球迷，經常親自到球場為國家隊打氣，被問到是否像前任一樣到場加油時，總理蕭茲（Olaf Scholz）至今沒表態，只表示期待看到國家隊出賽。

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