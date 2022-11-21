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世足賽／梨泰院事件剛發生 南韓街頭應援足球活動陷未知數

中央社／ 首爾21日專電
梨泰院事件剛發生，南韓街頭應援足球活動陷未知數。 法新社
梨泰院事件剛發生，南韓街頭應援足球活動陷未知數。 法新社

2022卡達世界盃足球賽開踢，韓國自2002年以來都會在韓國隊出戰時舉行大型街頭應援活動，讓民眾可以聚集在光化門廣場一起觀看比賽、為代表隊加油，但今年因梨泰院事件剛發生，是否會舉辦仍是未知數。

4年一度的世足賽對熱愛足球的韓國人而言，是相當受到重視的國際賽事，從2002年日韓世足賽起，由大韓足球協會與首爾市政府共同舉辦的街頭應援成為例行活動，不過大韓足球協會今年在10月底發生梨泰院踩踏事件後撤回光化門廣場使用申請。

在外界預期今年街頭應援可能取消時，韓國足球國家代表隊支援團體「紅色惡魔」向有關當局提出了活動申請，規劃在11月24、28日，12月3日舉行街頭應援活動，延續這項20年傳統。

韓媒channelA報導，鐘路區廳今天下午審查紅色惡魔提出的活動安全管理計畫書，暫時做出保留決定，要求紅色惡魔補充資料後重新提出。據相關人士說法，紅色惡魔預期活動人數約在一萬人左右，規劃24日部署60名警備人力，但審議委員認為需要2到3倍的人力才足夠。

對於外界就安全性及適切性的質疑，紅色惡魔首爾分會長趙浩泰（譯音）今天接受韓國CBS廣播訪問時說明，街頭應援活動一般都是坐在凳子上，三五成群地進行，不會像梨泰院事件一樣因為擠在狹窄巷弄中，發生人群雜沓、過度密集的狀況，主辦方也規劃設置護欄，將光化門廣場劃分為10、20多個區域，限制每區能進入的人數。

韓國足協為追悼梨泰院事件，決定不舉辦街頭應援，但紅色惡魔應援團則持不同看法，趙浩泰指出，「街頭應援是2002年延續至今的活動，期間從未發生安全事故」，「希望藉由這次活動，讓韓國人民能再次感受到韓國是一個安全的國家，可以舉辦安全、沒有任何事故發生的大規模活動」。

「許多民眾（因梨泰院事件）產生創傷，社會氛圍也相當低落」，趙浩泰說，「我認為在慘劇發生時，我們國家特有的應援文化也可以是一種慰藉、追悼的方式」。

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