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世足賽／鸚鵡哥預測世足戰績 日本隊首戰對上德國恐不妙

中央社／ 東京21日綜合外電報導
「那須動物王國」依往例請出這隻鸚鵡哥「占卜」。 擷圖自推特
「那須動物王國」依往例請出這隻鸚鵡哥「占卜」。 擷圖自推特

2022卡達世界盃足球賽開踢，日本11月23日將首戰德國。日本一處動物園請來預測「神準」的鸚鵡哥，首場就預測德國會贏，讓現場觀眾為之嘆息，但大家最後還是一起為日本隊加油。

日本產經新聞報導，位於日本櫪木縣那須町的「那須動物王國」，今天依往例請出這隻鸚鵡哥「占卜」日本隊能否旗開得勝。

到場圍觀的民眾約150人，鸚鵡哥站在被當成足球場的人工草皮上，雖然一開始先叼起日本國旗，但之後又叼起德國國旗，看起來相當猶豫，最後在深思熟慮後叼起德國國旗給飼育員，代表德國將贏球。

鸚鵡哥接著也繼續預測小組賽的另兩場賽事，結果是日本對戰哥斯大黎加會贏、對戰西班牙會輸。如果鸚鵡哥預測準確的話，日本在小組賽的戰績將會是1勝2負。

那須動物王國表示，這隻鸚鵡哥從2014年世界盃開始預測，2016年里約奧運時的「命中率」高達約7成，也有民眾稱之為「神喙」。

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