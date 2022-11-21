快訊

世足賽／伊朗門戶大開 英格蘭首戰狂攻6球完爆對手

百貨專櫃服飾品牌驚傳倒閉！老闆捲款人間蒸發 員工領無薪

世足賽／與曼聯失和 C羅：不會影響到葡萄牙國家隊

中央社／ 杜哈21日綜合外電報導
葡萄牙名將C羅。 法新社
葡萄牙名將C羅。 法新社

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天說，他和英超曼徹斯特聯隊（Manchester United）球團的齟齬，不會對他在卡達世足賽的葡萄牙國家隊帶來負面影響。

C羅2022-23英超賽季在曼聯上場時間大幅減少，上週接受英國Talk TV主持人皮爾斯摩根（PiersMorgan）訪問時對曼聯連番開砲，包括球團逼他離隊、在他的新生兒今年4月夭折後球隊高層缺乏同理心，還有曼聯老闆葛拉瑟（Glazer）家族不在乎球隊，以及總教練滕哈格（Erik ten Hag）不尊重他等。

法新社報導，C羅在葡萄牙隊舉行記者會時表示「我不懷疑類似最近這起事件、相關訪問，以及發生在其他球員身上的一些事件有時會影響選手，但這不會妨礙到本隊」。

C羅上月因為在曼聯對決托登罕熱刺（TottenhamHotspur）時，不滿一直待在板凳而提前離場，遭到曼聯禁賽，缺席10月23日曼聯與切爾西（Chelsea）的比賽，後來兩隊以1比1踢和。

C羅在接受皮爾斯摩根訪問時說，滕哈格的反應令他感覺被冒犯。

37歲、5度奪「金球獎」（Ballon d'Or）的C羅儘管在球團過得不如意，但依舊是葡萄牙國家隊的主力，並希望能一直踢到40歲。

世足球星 卡達世足

延伸閱讀

勝利是一種心態：梅西與C羅「世紀棋局」，兩大球王的世界盃最後一搏

連續28天！穿國家隊球衣打卡內用 金色三麥請你喝啤酒

不可能梅西、C羅世紀同框吧！LV促成傳奇巨星奇蹟合照

世足賽／葡萄牙C羅抵達卡達 母隊曼聯卻已請律師提告

相關新聞

世足賽／確定會吃黃牌 6隊放棄配戴彩虹臂章痛批失望

就在英格蘭出賽前夕，確定「OneLove」彩色臂章過不了關，佩戴上場的隊長將在一開賽就被判罰1張黃牌，荷蘭率先表態不會配...

世足賽／未能摧毀我的讓我更強大！開幕式半身男孩身世感人

卡達世足賽的開幕儀式中，美國資深演員摩根·弗里曼（Morgan Freeman）與卡達殘疾名人穆夫塔（Ghanim Al Muftah）同台畫面，引起眾人熱淚。 This part of the

勝利是一種心態：梅西與C羅「世紀棋局」，兩大球王的世界盃最後一搏

「世事如棋，乾坤莫測，笑盡英雄。」全球兩大足球巨星梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）在2022卡達世界盃20日揭幕之際，在Instagram上傳兩人為LV拍攝的「世紀同框」形象廣告照，旋即引爆熱議與球迷興奮狂潮。畫面中的兩人在LV行李箱上，利用經典格紋設計作為棋盤對弈西洋棋，似乎遙相呼應兩人在球場上的交鋒對峙——梅西與C羅可謂統治足壇近20年的兩大球王，「梅羅之爭」亦是多年的球迷與媒體話題，如今梅羅的時代進入尾聲，而兩大球王仍心心念念，要為自己的國家舉起冠軍「大力神盃」。

世足賽／巴西先發11人還未露端倪 連球員都想知道名單

被視為世界盃足球賽奪冠最大熱門的巴西，在抵達卡達後的第一次練球日上，先發陣型保密到家，總教練蒂特（Tite）未露口風，連...

數千移工聚集杜哈市郊球迷專區 為地主隊加油

數千名移工聚集在卡達首都杜哈（Doha）市郊一座足球場，有人在看台上自拍，也有人坐在綠茵茵的草地上，欣賞中東地區的第一場...

世足賽／伊朗抗議不斷 球員參加世足賽首戰不唱國歌

伊朗今天在2022卡達世界盃足球賽B組的小組賽對上英格蘭，然而伊朗球員開賽前並未開口唱國歌，只是面無表情地站著，以此支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。