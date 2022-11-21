世足賽／與曼聯失和 C羅：不會影響到葡萄牙國家隊

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天說，他和英超曼徹斯特聯隊（Manchester United）球團的齟齬，不會對他在卡達世足賽的葡萄牙國家隊帶來負面影響。

C羅2022-23英超賽季在曼聯上場時間大幅減少，上週接受英國Talk TV主持人皮爾斯摩根（PiersMorgan）訪問時對曼聯連番開砲，包括球團逼他離隊、在他的新生兒今年4月夭折後球隊高層缺乏同理心，還有曼聯老闆葛拉瑟（Glazer）家族不在乎球隊，以及總教練滕哈格（Erik ten Hag）不尊重他等。

法新社報導，C羅在葡萄牙隊舉行記者會時表示「我不懷疑類似最近這起事件、相關訪問，以及發生在其他球員身上的一些事件有時會影響選手，但這不會妨礙到本隊」。

C羅上月因為在曼聯對決托登罕熱刺（TottenhamHotspur）時，不滿一直待在板凳而提前離場，遭到曼聯禁賽，缺席10月23日曼聯與切爾西（Chelsea）的比賽，後來兩隊以1比1踢和。

C羅在接受皮爾斯摩根訪問時說，滕哈格的反應令他感覺被冒犯。

37歲、5度奪「金球獎」（Ballon d'Or）的C羅儘管在球團過得不如意，但依舊是葡萄牙國家隊的主力，並希望能一直踢到40歲。