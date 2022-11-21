世足賽／卡達場館禁酒令 百威據傳要扣國際足總14.7億

卡達世足賽開踢前緊急宣告場館周邊不得販售啤酒，賣不出去的啤酒堆積如山，據傳國際足球總會（FIFA）主要贊助商百威啤酒已要求扣除4000萬英鎊（約新台幣14.7億元）合約費用。

英國「太陽報」報導，FIFA主要贊助商百威啤酒（Budweiser）原本要在世足賽的比賽場館對球迷販售啤酒。然而，主辦單位卻在本週比賽開踢前最後一刻政策急轉彎，原本同意在8座比賽場館週邊販賣啤酒和其他酒飲的承諾都被作廢。

國際足總宣布賣酒政策急轉彎後，百威啤酒的官方推特18日曾發文說，「嗯，這可尷尬了…」，但這則推文隨後被刪除。儘管世足賽場館的啤酒銷售額對百威啤酒應該只是九牛一毛，但在最後一分鐘被喊卡替這屆世足賽又增添一起爭議。

百威啤酒官方推特19日又發文，配上啤酒堆積如山的照片稱：「新的一天，新的推文。贏的國家可以得到這些百威啤酒。誰能得到它們？」百威啤酒發言人表示，將替最終贏得世足的國家球迷舉辦慶祝活動，詳細內容將在之後公布。

報導稱，國際足總高層迫於卡達當局的壓力，同意不會在任何一座場館販售酒飲。這對百威啤酒卻是一個壞消息，目前正為此尋求賠償。

報導指出，百威啤酒與國際足總為本屆卡達世足賽簽有6500萬英鎊（約新台幣23.9億元）合約，2026年世界盃的合約則多達9500萬英鎊。

下屆世足賽將由美國、加拿大和墨西哥3個國家聯合舉辦，將有更多國家參賽。相較於本屆世界盃的64場比賽，下屆將有104場。這也代表百威啤酒將有更多場館和更多場比賽可以賣酒。

然而，據太陽報了解，百威啤酒目前正要求國際足總把下屆世足賽的合約價格砍掉約4000萬英鎊，作為卡達世足賽賣酒計畫泡湯的補償。合約價格將從9500萬英鎊下降至5500萬英鎊。

而在卡達杜哈，未來幾週前往觀賽的球迷只能至球迷嘉年華（Fan Festival）官方場地買到啤酒。一杯500毫升的啤酒要價12英鎊，份量比英國通常販售的1品脫（約568毫升）還要少。

不過，百威的無酒精啤酒Bud Zero可以在所有場館販售，每罐售價約7英鎊。