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世足賽／未能摧毀我的讓我更強大！開幕式半身男孩身世感人

聯合新聞網／ 綜合報導
卡達殘疾名人穆夫塔（Ghanim Al Muftah）與摩根·弗里曼（Morgan Freeman）。 歐新社
卡達殘疾名人穆夫塔（Ghanim Al Muftah）與摩根·弗里曼（Morgan Freeman）。 歐新社

卡達世足賽的開幕儀式中，美國資深演員摩根·弗里曼（Morgan Freeman）與卡達殘疾名人穆夫塔（Ghanim Al Muftah）同台畫面，引起眾人熱淚。

因罹患尾部退化綜合症（CRS）罕見疾病，穆夫塔出生時就沒下肢，但靠著驚人的意志戰勝困難，他也成為親善大使、企業家、勵志演說家，前往英國留學主攻政治學，並且他還喜歡潛水、滑板、攀岩等極限運動，有如超人般勇於嘗試任何事情。

穆夫塔出生時很多人都勸誡他的父母將其打掉，因眾人認為他會拖累到家庭，然而身為母親的奧拜德利（Mohammed Al-Muftah）與她的丈夫堅決將其留下，因在出生前就被診斷出脊柱下部發育不正常導致他下半身完全缺失，身體的畸形更導致他在求學階段常受到霸凌。

盡管成長過程十分艱苦，他依舊展現樂觀個性，並持續與同學們交朋友，讓他們了解病情，同時他的父母也通過寫書的方式，幫助世人了解穆夫塔的問題，加上他的身體狀況特殊，此生得都靠著輪椅代步，但他卻選擇利用自己的雙手充當腳來行走，僅因樂觀的個性，加上其認為要充分使用自己所擁有的事物，而不是糾結無法獲得的東西。

穆夫塔也未讓父母失望努力綻放生命，更曾在社交軟體上曬出開飛機、挑戰各類運動的照片，藉此激勵人心，在本屆獲得卡達世界盃大使的頭銜，他也曾於採訪中對外表示，希望能成為父母的驕傲，雖然還得接受治療及手術，但他對自己有信心能完成所有夢想，更對自己喊話:「那些未能摧毀我的挫折反而會讓我變得更強大。」

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