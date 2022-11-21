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世足賽／抗議貝克漢任賽會大使 英演員將1萬英鎊丟入割草機

聯合新聞網／ 綜合報導
傳奇球星貝克漢（David Beckham) 美聯社
傳奇球星貝克漢（David Beckham) 美聯社

英國知名喜劇演員萊西特（Joe Lycett)，在推特發布影片將1萬英鎊(約台幣37萬)丟入割草機攪碎，以此抗議傳奇球星貝克漢（David Beckham)擔任卡達世足賽大使工作。

萊西特會做出此據傳是不滿貝克漢與卡達本屆世足高達1000萬英鎊的合作，並認為卡達世界上對同性戀最不友善的地方，「如果你中止止與卡達的合作，我將捐出1萬英鎊。」但貝克漢未回應萊西特，他因此將這1萬英鎊丟入割草機，而此事件也受到抨擊。

英國體育大臣多里斯（Nadine Dorries）也對此事發表看法，「撕碎1萬英鎊使萊西特賺得超過它成本的宣傳，而這個噱頭也已奏效。」

國際足協主席國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），上週六也曾公開痛批卡達人權紀錄的西方人「偽善」，更激動捍衛這個波斯灣地主國。

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