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世足賽／致電美國隊灌「雞湯」 拜登秀幽默：教練快讓我上場

聯合新聞網／ 綜合報導
USA-BIDEN/DRILLING:FILE PHOTO: U.S. President Joe Biden speaks about gas prices at the White House in Washington FILE PHOTO: U.S. President Joe Biden calls for a federal gas tax holiday as he speaks about gas prices during remarks in the Eisenhower Executive Office Building's South Court Auditorium at the White House in Washington, U.S., June 22, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo 路透社
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本屆世足賽美國將於台灣時間22日凌晨出戰威爾斯，總統拜登（Joe Biden）也特地致電國家隊，替教練、選手加油打氣，甚至要教練「趕快派他上場」，引起全場哄堂大笑。

美國在小組賽首戰將碰上睽違64年重返世足的威爾斯，開踢前美國總統拜登特地撥電話給教練貝哈爾特（Gregg Berhalter），電話一接通，拜登就開起玩笑說：「教練趕快派我上場，我準備好了。」引來全場笑聲，隨後他也灌起「雞湯」：「我知道你們不被看好，但我告訴你們，你們將擁有世界上最頂尖的隊員，要相信對隊友，盡全力奪下勝利，同時為家人、隊友跟自己努力。整個國家都將成為你們的後盾支持你們。」

世足彩蛋 卡達世足 拜登 美國

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