世足賽／致電美國隊灌「雞湯」 拜登秀幽默：教練快讓我上場
本屆世足賽美國將於台灣時間22日凌晨出戰威爾斯，總統拜登（Joe Biden）也特地致電國家隊，替教練、選手加油打氣，甚至要教練「趕快派他上場」，引起全場哄堂大笑。
Please hold, the President is on the line… 📞 pic.twitter.com/N6CxwOhqgN— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) 2022年11月20日
美國在小組賽首戰將碰上睽違64年重返世足的威爾斯，開踢前美國總統拜登特地撥電話給教練貝哈爾特（Gregg Berhalter），電話一接通，拜登就開起玩笑說：「教練趕快派我上場，我準備好了。」引來全場笑聲，隨後他也灌起「雞湯」：「我知道你們不被看好，但我告訴你們，你們將擁有世界上最頂尖的隊員，要相信對隊友，盡全力奪下勝利，同時為家人、隊友跟自己努力。整個國家都將成為你們的後盾支持你們。」
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