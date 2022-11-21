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世足賽／厄瓜多球迷「數鈔票」嘲諷 卡達人崩潰了
世足賽昨晚開幕，由地主卡達打頭陣交手厄瓜多，不過卡達歷經長達12年、數千億美金投資，卻成為首支開幕戰輸球的地主球隊，卡達球迷們想必十分鬱卒。
2022年11月20日
從推特影片可看出，一名身穿黃色球衣的厄瓜多隊球迷在觀眾席上做出「數鈔票」的動作，暗指卡達「有再多錢也沒用」，引起坐在他後方身穿阿拉伯傳統服飾球迷的不滿，指著對方的鼻子破口大罵，厄瓜多球迷眼看局勢不妙，趕緊安撫對方，加上旁人勸阻，所幸衝突並未擴大。而根據推特影片，數鈔票事件的兩位主角似乎「不吵不相識」，在衝突過後不僅和好，還一同手拉著手觀賽。
pic.twitter.com/LdRlmhYhpH the reality— Smarty (@LoLoLeLe971) 2022年11月20日
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