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世足賽／印度村民集資買房 只為觀看世足賽

中央社／ 新德里21日專電
印度西南部克勒拉省有村民集資買下一棟平房，只為能聚在一起用大螢幕看比賽。 擷圖自推特
印度西南部克勒拉省有村民集資買下一棟平房，只為能聚在一起用大螢幕看比賽。 擷圖自推特

2022卡達世界盃足球賽在印度西南部克勒拉省（Kerala）掀起狂熱，有村民集資買下一棟平房，只為能聚在一起用大螢幕看比賽，一座城市還爆發偶像立牌拚高之爭。

本屆賽事於台北時間21日凌晨開踢，直到12月18日閉幕。印度未獲世界盃足球賽參賽資格，且民眾多半熱衷於板球運動，但在克勒拉省，基於第15世紀葡萄牙人航海交易帶來的影響，足球卻一直是很受歡迎的運動項目。

根據印度國際亞洲新聞社（ANI）報導，在克勒拉省最大城及主要港口柯枝（Kochi）的一座村莊，有17名村民籌集230萬盧比（約新台幣88萬元），買下一棟平房，並把它漆成阿根廷、巴西和葡萄牙等3支隊伍的隊色。

ANI引述村民說，由於這棟房子剛好廉價出售，他們就決定把它買下來，再安裝一台大螢幕電視機，聚在一起觀看比賽，為喜歡的球隊放聲吶喊加油。

一名買主說，等世界盃足球賽結束後，他們打算讓這棟房子成為社交中心，以後每逢足球賽事，村民都可以來這裏觀賽，凝聚感情。

早在11月初，克勒拉省街頭已經出現大型足球明星海報，昨天在開幕典禮之前，柯枝街頭就已聚集大批足球迷，身穿各自支持的球隊在街上狂歡，鑼鼓聲震天，相當熱鬧。

克勒拉省還爆發偶像立牌高度之爭，吸引到國際足球總會（FIFA）的注意，還把照片放上推特。

在卡利克特城（Calicut）的一條小溪流旁，有球迷為阿根廷球星梅西（Lionel Messi）豎起30英呎的人形立牌，不久後內馬爾（Neymar）的球迷在同一處立起35英呎的內馬爾人形立牌，而葡萄牙球星羅納度（Cristiano Ronaldo）的粉絲不甘示弱，隨即架起50英呎高的「C羅」立牌。

但球隊之爭也不是一直如此和諧。上週，在馬拉普蘭縣（Malappuram）一個小茶攤，兩名男子因支持哪支足球隊而大打出手，民眾調解時發現原來兩人竟是親兄弟。他們被架開後揚言，直到12月18日之後才願恢復兄弟關係。

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