世足賽／跟著udn瘋世足 神準預測賽果PS5等你拿

阿根廷世界盃首戰敗給沙烏地阿拉伯，陣中唯一進球也是國際級球星梅西賽後受訪時說，「現在我們必須證明自己是一個真正的團隊，沒有藉口，我們要團結起來振作起來。」 他接著說，「我們知道沙烏地是一支擁有出

2022-11-22 21:56