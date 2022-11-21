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世足賽／跟著udn瘋世足 神準預測賽果PS5等你拿
四年一度的世界盃足球賽已於11月21日在卡達登場！聯合新聞網特別結合賽事分析內容，舉辦「世足神預測」活動，即日起只要登 ( 加 ) 入會員，免費預測每場賽事結果賺取積分，就有機會抱走PS5、Apple Watch等超級好禮。透過「udn News APP」參加活動，還有機會加碼抽中全家超商100元虛擬禮物卡，快來試試自己比章魚哥還神的運氣！
上屆俄羅斯世足賽台灣運彩總銷售額創下累積70億紀錄，可見國人對於世足賽事預測及運彩的投入熱忱十分驚人。聯合新聞網在本屆卡達世足賽結合賽事分析內容，舉辦神預測會員活動，藉由免費小遊戲考驗球迷對各國戰力和球員的熟悉程度，成功預測賽果即可賺取積分，爭奪PS5、Apple Watch等大獎，預測超過30場賽事還能加碼抽迪卡儂即享券3000元！
聯合新聞網也在此次卡達世足賽推出《世足新聞專題》，除了串聯即時比分數據，讓球迷可以隨時了解最新比賽戰況外；同時，也邀請專業球評針對賽況和球隊表現進行深度分析，讓球迷在看熱鬧之餘，也更了解今年世足競賽資訊。
相關卡達世足賽最新消息，請持續關注聯合新聞網世足新聞專題
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