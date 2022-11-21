快訊

汪小菲不願再付豪宅鉅額電費 專家曝6恐怖支出：呼吸每刻都驚人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／跟著udn瘋世足 神準預測賽果PS5等你拿

聯合新聞網／ 台北訊
卡達世足賽開打在即，聯合新聞網舉辦神預測會員活動，猜賽果賺積分，就有機會抱走PS5等大獎！圖為阿根廷球星梅西。圖／歐新社
卡達世足賽開打在即，聯合新聞網舉辦神預測會員活動，猜賽果賺積分，就有機會抱走PS5等大獎！圖為阿根廷球星梅西。圖／歐新社

四年一度的世界盃足球賽已於11月21日在卡達登場！聯合新聞網特別結合賽事分析內容，舉辦「世足神預測」活動，即日起只要登 ( 加 ) 入會員，免費預測每場賽事結果賺取積分，就有機會抱走PS5、Apple Watch等超級好禮。透過「udn News APP」參加活動，還有機會加碼抽中全家超商100元虛擬禮物卡，快來試試自己比章魚哥還神的運氣！

上屆俄羅斯世足賽台灣運彩總銷售額創下累積70億紀錄，可見國人對於世足賽事預測及運彩的投入熱忱十分驚人。聯合新聞網在本屆卡達世足賽結合賽事分析內容，舉辦神預測會員活動，藉由免費小遊戲考驗球迷對各國戰力和球員的熟悉程度，成功預測賽果即可賺取積分，爭奪PS5、Apple Watch等大獎，預測超過30場賽事還能加碼抽迪卡儂即享券3000元！

聯合新聞網也在此次卡達世足賽推出《世足新聞專題》，除了串聯即時比分數據，讓球迷可以隨時了解最新比賽戰況外；同時，也邀請專業球評針對賽況和球隊表現進行深度分析，讓球迷在看熱鬧之餘，也更了解今年世足競賽資訊。

相關卡達世足賽最新消息，請持續關注聯合新聞網世足新聞專題

世足彩蛋 卡達世足

相關新聞

世足賽／外媒開始抓阿根廷戰犯 中場德保羅0貢獻被批

世界盃足球賽火熱開打，沒想到在預賽第三天，就大爆冷門，36場國際賽不敗的阿根廷，以1:2輸球，引發世界球迷討論，而外媒指出，阿根廷這場敗仗最大的戰犯是中場球員德保羅（Rodrigo De Paul）。

世足賽／輸給沙烏地 阿根廷梅西說話了：我們沒有藉口

阿根廷世界盃首戰敗給沙烏地阿拉伯，陣中唯一進球也是國際級球星梅西賽後受訪時說，「現在我們必須證明自己是一個真正的團隊，沒有藉口，我們要團結起來振作起來。」 他接著說，「我們知道沙烏地是一支擁有出

世足賽／阿根廷爆冷輸球 運彩迷哀嚎：輸慘了

今天世界盃被看好奪冠之一的阿根廷出賽，面對又是亞洲弱隊沙烏地阿拉伯，所有運彩專家一致看好阿根廷至少贏個兩球至三球以上，但結果出人意外，許多下注阿根廷運彩迷，都以為必勝的比賽，也有人下大注，結果哀嚎不已

世足賽／無法戴彩虹臂章出賽 英隊長凱恩：我很失望

在國際足總表態將對於配戴「One Love」反歧視臂章上場的球員黃牌警告後，在昨天和今天凌晨舉行的3場賽事中，包括英格蘭...

世足賽／坦言輸球是沈痛打擊 梅西誓言不讓球迷陷困境

世足賽C組賽事昨天晚間爆出冷門，冠軍熱門球隊阿根廷以1：2不敵本屆世足賽世界排名倒數第2名的沙烏地阿拉伯，也是世足賽隊史...

世足賽／「年紀越大越帥」 貝克漢親臨支持英格蘭引騷動

昨日晚間卡達世界盃B組賽程正式登場，「三獅軍團」英格蘭迎來本屆首戰，他們以6:2大比分屠殺伊朗，拿下首勝，除了場上不斷進球吸引球迷眼球，場邊拍到親臨觀眾席的前英格蘭隊長貝克漢（David Beckha

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。