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世足賽／怕太遠看不清！觀眾席配備「豪奢裝置」網驚呆：有錢還可以這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
卡達世界盃的觀眾席上配有小螢幕，讓坐在較後排的觀眾也能看清比賽畫面。 圖擷自微博
卡達世界盃的觀眾席上配有小螢幕，讓坐在較後排的觀眾也能看清比賽畫面。 圖擷自微博

2022足球世界盃昨（20日）晚於卡達盛大開幕，吸引眾多球迷特地飛到卡達共襄盛舉，一名到現場觀賽的網友就分享了位在觀眾席的畫面，只見每一張座椅旁都配備了平板大小的螢幕，讓距離較遠的觀眾也能透過直播畫面了解比賽實況，眾多網友看了也紛紛驚呼「真有錢」。

一名網友在微博轉貼了一則世界盃的現場影片，畫面拍下足球場內觀眾席的豪奢設計，主辦單位在每一個座位旁都裝設了直播小螢幕，讓該網友不禁感嘆，「本屆世界盃，主辦方頗為用心，觀眾席上設有大量小電視，即使是最後排的觀眾也能近距離欣賞賽況」。

許多網友也驚呼，「土豪就是土豪」、「有錢就是可以為所欲為，還有露天空調」、「這不是用心，這是有錢」、「激動起來會不會砸了」、「看完比賽直接拆走可以嗎？」、「這錢燒得毫無人性」、「原來有錢可以這樣」。

不過也有網友認為該裝置沒有必要，「到了球場誰還看小螢幕，回放也看球場中的大螢幕」、「去現場看螢幕，不如在家看」、「買票去現場看電視？」、「跑到現場看小螢幕嗎？哈哈哈」。

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