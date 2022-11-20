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世足賽／開幕戰對決厄瓜多被看衰 卡達為阿拉伯人奮戰

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
卡達隊46歲西班牙籍教頭桑切斯（Felix Sanchez）。 新華社
卡達隊46歲西班牙籍教頭桑切斯（Felix Sanchez）。 新華社

世界盃足球賽今晚點燃戰火，地主國卡達將在開幕戰迎戰厄瓜多，46歲西班牙籍教頭桑切斯（Felix Sanchez）用「歷史性的一刻」形容這場全球矚目的比賽，他說：「這個日子與眾不同，我們在這個國家付出極大努力，為這次世界盃投入很多。」

卡達世界排名50、首次在世足賽亮相，儘管擁有主場優勢，一般預料想在A組出線不太容易，甚至可能排名墊底， 英國媒體BBC專家推測，開幕戰將由厄瓜多以1：0獲勝。

過去世足賽唯一在分組賽出局的地主國是2010年南非，當時1勝1和1敗、A組排名第3出局。

卡達今年對手包括厄瓜多、塞內加爾、荷蘭，桑切斯說：「等這一刻很久了，全隊充滿動力，都希望和小組中排名更高的球隊競爭。」

卡達隊長海多斯（Hassan Al-Haydos）表示，能在世足賽出賽是很大榮耀，這是所有阿拉伯人的世界杯，全隊承擔阿拉伯人的責任，必須繳出好表現。

厄瓜多將是第4次在世足賽亮相，過去唯一首戰贏球是2006年以2：0踢倒波蘭，並以2勝1敗寫下隊史最佳晉級16強紀錄。

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